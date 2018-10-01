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На Луганщине модернизирована опорная школа

Сегодня, 14:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Краснореченском модернизировали опорную школу.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В этом году в опорном учебном заведении "Краснореченское заведение общего среднего образования I-III ступеней" проведен целый комплекс работ. Завершен капитальный ремонт крыши на сумму 323 тыс. 342 грн, а также завершена реализация инвестиционного проекта "Строительство и размещение унифицированных комплектных плоскостных сооружений для опорной Краснореченской ООШ I-III ступеней Кременского районного совета"», – отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что на 410 тыс. 289 грн осуществлено техническое обеспечение первых классов в рамках реформы. Кроме того, за счет госсубвенции в размере 924 тыс. 992 грн оснащены школьные кабинеты.

«Сейчас происходит реализация проекта по чрезвычайной кредитной линии, предоставленной Европейским инвестиционным банком. На капитальный ремонт окон выделено 1 236 тыс. грн», – сообщили в Луганской ОВГА.


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