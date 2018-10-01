Австралия выделит средства на реабилитацию раненых украинских военнослужащих. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра обороны Украины Степана Полторака с министром обороны Австралии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Сегодня, 25 октября, в ходе рабочего визита в Канберру министром обороны Украины Степаном Полтораком, во время встречи с министром обороны Австралии были достигнуты важные договоренности о выделении 250 тыс. австралийских долларов для развития медицинской и спортивной реабилитации раненых военнослужащих», – сказано в сообщении.

Отмечается, что это позволит улучшить профессиональные навыки специалистов медицинской службы Вооруженных сил Украины, усовершенствовать оборудование украинских медицинских учреждений для проведения реабилитации военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий на Востоке Украины.

«Министр обороны Австралии был поражен силой духа украинских воинов, которые участвуют в международных соревнованиях "Invictus Games" и показывают превосходные результаты», – добавили в пресс-службе.