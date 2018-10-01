» » Австралия выделит средства на реабилитацию раненых украинских военнослужащих

Австралия выделит средства на реабилитацию раненых украинских военнослужащих

Сегодня, 13:13 citynews.net.ua | Напечатать

Австралия выделит средства на реабилитацию раненых украинских военнослужащих. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи министра обороны Украины Степана Полторака с министром обороны Австралии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Сегодня, 25 октября, в ходе рабочего визита в Канберру министром обороны Украины Степаном Полтораком, во время встречи с министром обороны Австралии были достигнуты важные договоренности о выделении 250 тыс. австралийских долларов для развития медицинской и спортивной реабилитации раненых военнослужащих», – сказано в сообщении.

Отмечается, что это позволит улучшить профессиональные навыки специалистов медицинской службы Вооруженных сил Украины, усовершенствовать оборудование украинских медицинских учреждений для проведения реабилитации военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий на Востоке Украины.

«Министр обороны Австралии был поражен силой духа украинских воинов, которые участвуют в международных соревнованиях "Invictus Games" и показывают превосходные результаты», – добавили в пресс-службе.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:07

На Луганщине медики спасли девушку от самоубийства

Сегодня, 17:24

Жителям Новотошковского оказывают помощь военные медики

Сегодня, 17:06

Минсоцполитики разъяснило новый порядок оформления субсидий

Сегодня, 15:38

Дети из прифронтового Попаснянского района поехали на отдых в Ровенскую область

Сегодня, 14:12

На Луганщине модернизирована опорная школа

Сегодня, 13:13

Австралия выделит средства на реабилитацию раненых украинских военнослужащих

Сегодня, 12:51

Вчера на Донбассе пострадал один военный

Сегодня, 12:31

"Северодонецктеплокоммунэнерго" получило подтвержденные номинации на газ

Сегодня, 12:30

В Рубежном задержали нетрезвого несовершеннолетного автомобилиста

Сегодня, 11:39

ОБСЕ обнаружила 8 РСЗО боевиков в Луганской области

Сегодня, 10:57

В ОРДЛО прибыл очередной Путинский гумконвой

Сегодня, 09:54

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 36 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 18:04

Ассоциация психиатров хочет узаконить принудительное лечение зависимых

Сегодня, 16:58

В Азовском море обнаружили еще два военных корабля РФ

Сегодня, 15:40

В Одессе разоблачили антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 15:36

В Украине иностранца приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство военного

Сегодня, 14:15

СБУ задержала торговцев оружием во Львове

Сегодня, 13:02

Сенцов получил премию Сахарова

Сегодня, 12:39

В Одесской области пограничники блокировали канал сбыта амфетамина

Сегодня, 12:37

Первый замгубернатора Одесской области возглавит Киевскую ОГА

Сегодня, 12:34

Нa трaссе «Одессa-Киев» столкнулись две фуры. Есть жертвы

Сегодня, 11:41

Спасатели нашли двух женщин, заблудившихся в лесу в Донецкой области

Сегодня, 10:20

Над районом взрывов под Ичней сняли запрет на полеты

Сегодня, 10:17

В Украине из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 