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"Северодонецктеплокоммунэнерго" получило подтвержденные номинации на газ

Сегодня, 12:31 citynews.net.ua | Напечатать

В ПАО "Луганскгаз" сообщили, что по состоянию на 24 октября три теплоснабжающие предприятия Луганской области получили подтвержденные номинации на газ от НАК "Нефтегаз Украины".

Сообщается, что подтвержденные объемы газа (номинации) до 26 октября получили КП "Лисичансктеплосеть", КП "Кременнатеплокоммунэнерго" и КП "Северодонецктеплокоммунэнерго", пишет Первая полоса.

Напомним, что 22 октября ПАО "Луганскгаз" информировало, что в Луганской области сложилась критическая ситуация, которая связана с отсутствием подтвержденных объемов природного газа на период с 17 по 31 октября в плановом объеме потребления - КП "Кременнатеплокоммунэнерго", КП "Лисичансктеплосеть", КП "Первомайсктеплокоммунэнерго", КП "Рубежноетеплокоммунэнерго", КП "СТКЭ", ГП "Северодонецкая ТЭЦ". Также в "Луганскгазе" сообщили, что подтвержденные объемы природного газа на ноябрь отсутствуют для всех без исключения предприятий ТКЭ Луганской области.


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