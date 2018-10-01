В Рубежном задержали нетрезвого несовершеннолетного автомобилиста

В Рубежном за нарушение ПДД остановили нетрезвого, несовершеннолетнего водителя автомобиля ВАЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

Отмечается, что полицейские почувствовали от парня запах алкоголя, об этом свидетельствовали и другие признаки. Как выяснилось, водителю только 17 лет и он никогда не получал водительского удостоверения.

Для дальнейшего общения с несовершеннолетним патрульные вызвали его мать.

"Парню предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался. В отношении него инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление без соответствующих документов)", - говорится в сообщении.