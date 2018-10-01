ОБСЕ обнаружила 8 РСЗО боевиков в Луганской области

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области 8 реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в свежем отчете миссии.

Отмечается, что вооружение было зафиксировано 17 октября на полигоне примерно в 6 километрах к юго-востоку от центра Миусинска (62 км от Луганска). Однако РСЗО были размещены там в нарушение предусмотренных линий отвода.

Кроме того, за соответствующими линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в также было обнаружено 12 единиц буксируемой артиллерии или минометов на полигоне примерно в 6 км к юго-востоку от Миусинска.