Боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных на ДонбассеСегодня, 09:18
Боевики за минувшие сутки 14 раз открывали огонь по позициям наших военных в зоне проведении операции Объединенных сил. Об этом передает пресс-служба ООС
При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Отметим, вражеские мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении.
"Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Свободное, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.