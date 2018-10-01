Матиос: В Украине за последние 4,5 года изъято более 8 тысяч незарегистрированного оружия

В Украине за последние 4,5 года правоохранители изъяли около 8,6 тысяч единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, а также гранатометы, реактивные системы, гранаты, патроны и различного рода взрывчатки. Об этом в эфире «112 Украина» рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Было изъято правоохранительными органами гладкоствольного – около 400 единиц, нарезного – 4500 единиц, другого огнестрельного – 3700. А теперь другая категория оружия: гранатометов и реактивных систем – 246, патронов – 900 тысяч, гранат – 9020, мин – 212, самодельных взрывных устройств – 1127 единиц, взрывчатых веществ – 15 тонн взрывчатки в различных модификациях», - сказал Матиос.

По его словам, это данные за период с 2014 по 2018 год, обновленные по состоянию на 1 октября.

Он уточнил, что за это время в Украине зарегистрировали 12 тысяч 37 уголовных нарушений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов - это незаконное обращение, разбои, грабежи, где фигурировало оружие. Главный военный прокурор уточнил, что больше всего таких случаев зафиксировали в 2015-2016 годах.

По его словам, немало участников боевых действий на Донбассе приехал домой с оружием.

«Сейчас прокомментирую изъятое оружие, которое считается трофейным. За 4,5 года в стране поставлено на учет всего 250 единиц трофейного оружия: 24 автомата, 10 пулеметов, 23 тяжелых пулеметов, 23 гранатомета. Война есть война, кто-то потерял, у кого-то испортился автомат. Я знаю интенсивность боевых действий, и это оружие где-то осело», - добавил Анатолий Матиос.