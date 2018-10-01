Минобороны подтвердило информацию об одном погибшем на Донбассе военном

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 23 октября 2018 года, погиб один украинский военный.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, вчера боевики 9 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе, украинские военные открывали огонь в ответ.

"Вчера, в результате российской вооруженной агрессии Украина, к сожалению, снова понесла невосполнимую утрату. В ходе боевых действий погиб один украинский защитник, 1984 года рождения", - сообщил он.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 11:00 24 октября на Донбассе уже зафиксировано 2 прицельных обстрела позиций защитников Украины в районе Тарамчука и Каменки.