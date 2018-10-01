Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы в 2018 году

Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы в 2018 годуСегодня, 12:27
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2018 году Дня достоинства и свободы". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается, указ издан для надлежащего празднования в 2018 году Дня достоинства и свободы. Сообщается, что в этом году будет отмечаться пятая годовщина начала массовых акций общественного протеста во время Революции Достоинства.
Согласно указу, правительство должно создать организационный комитет по подготовке и празднованию Дня достоинства и свободы, а также утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.
В частности, Кабмин вместе с Киевской городской государственной администрацией должен принять меры относительно обеспечения Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.
Отметим, День достоинства и свободы отмечается в Украине 21 ноября.