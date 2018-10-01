В зоне ООС правоохранители задержали торговца боеприпасами

Правоохранительными органами из состава Объединенных сил задокументирована и прекращена незаконная деятельность гражданина С., который наладил сбыт боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба ООС.

23 октября 2018, во время очередной попытки сбыта боеприпасов, а именно гранат Ф-1 и РГД-5 и получения за это 200 долларов США, вышеназванное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время разоблачения незаконной деятельности гражданина С., был задокументирован факт продажи последним десяти гранат различных марок.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, с целью документирования его преступной деятельности, а также изъятие вещей, представляющих опасность для окружающих. Проходят обыски по месту жительства и в гаражных помещениях, которыми пользуется вооруженный делец.