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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 46 тыс. человек

Сегодня, 09:36 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе 23 октября пересекли 46,3 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 46,3 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10465 человек и 1170 транспортных средств;

"Марьинка" - 10315 человек и 1800 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8465 лиц и 1495 транспортных средств;

"Гнутово" - 4010 человек и 890 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 13045 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 30/20.


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