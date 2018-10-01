Боевики вчера 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 23 октября, погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация в зоне ООС остается под контролем военных, противник снизил число обстрелов. В частности, за минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, раненых нет", - говорится в сообщении.

По данным разведки, вчера одного боевики ликвидировали, а еще четырех - ранили. С утра противник обстрелял позиции Объединенных сил на Донецком направлении в районе Тарамчука, потерь нет.