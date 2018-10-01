Денисова: Омбудсмену РФ могут запретить въезд в Украину

Омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой могут запретить въезд в Украину из-за нарушения правил пересечения украинской границы.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Как сообщила Денисова, сегодня, 23 октября, российский омбудсмен приехала в аннексированную Керчь, "в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы".

"За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину. Ограничения были сняты президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ относительно взаимных и синхронных посещений заключенных. Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет для ее въезда в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения", - написала она.