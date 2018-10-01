Полицейские поймали пьяного пассажироперевозчика на Луганщине

Экипаж группы реагирования патрульной полиции Станично-Луганского отдела полиции обнаружил 30-летнего водителя маршрутного такси, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, во время несения службы в пгт. Станица Луганская экипаж сектора реагирования патрульной полиции заметил микроавтобус «Volkswagen», который двигался с нарушением правил дорожного движения.

Во время остановки транспортного средства полицейские установили, что у водителя транспортного средства присутствуют признаки алкогольного опьянения (резкий запах алкоголя и поведение, не соответствующее обстановке).

При прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения у мужчины «Drager alcotest» показал в крови 3 промилле алкоголя.

Также полицейские выяснили, что транспортное средство используется для перевозки пассажиров по маршруту «Станица-Луганская - Рубежное». При нарушении, которое произошло рано утром, пассажиров в автомобиле не было.

В отношении водителя полицейские составили материалы по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения ...».

Полиция обращается к гражданам, которые пользуются услугами пассажирского транспорта и услугами такси, если у вас возникли подозрения, что водитель находится под воздействием алкоголя или других запрещенных веществ, сразу звоните по телефону «102».

Материалы по данному факту переданы в суд. Водителя ожидает наказание в виде штрафа в размере 10 200 грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.