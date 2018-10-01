На Луганщине начали ремонт моста через р. Красная

На Луганщине ведутся работы на мосту через реку Красная.

Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Луганской области.

Согласно сообщению, полным ходом идут работы на мосту через реку Красная в Сватово. Мост расположен на 136 километре дороги государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое».

По результатам тендеров, работы в Сватово по ремонту моста выполняет предприятие «Газпромресурс». У специалистов этого предприятия есть соответствующий опыт мостостроения. Они были задействованы во время ремонта путепровода в Северодонецке и Старобельского моста.

По словам прораба Сергея Быкова, движение по мосту не перекрыто: сначала ведется демонтаж проезжей части (так называемая низовая часть) на одной половине моста, затем на другой. Работает светофор, место проведения работ ограждено – дорожники не мешают автомобилистам и пешеходам.

В ближайших планах дорожников – демонтаж проезжей части на всех пролетах моста, затем будут демонтированы старые железобетонные балки, после этого будут ремонтировать несущие опоры и ригели на этих опорах и т.д.