ОБСЕ: Тела погибших мирных жителей в районе Золотого до сих пор остаются на заминированном участке

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточняла сообщение о том, что в районе между Золотым-4 (Родиной) и Золотым-5 (Михайловка) погибли женщина и мужчина в возрасте 40-49 лет. Об этом говорится в отчете организации от 22 октября.

19 октября команда СММ осуществила в этом районе полет беспилотного летательного мини-аппарата и обнаружила два тела. Из соображений безопасности и учитывая наличие там мин, сотрудники Миссии ни машиной по дороге, ни пешком не смогли добраться этого места, расположенного примерно в 130 метров на восток от ближайшей позиции Вооруженных сил Украины и примерно в 500 метрах к западу от ближайшей позиции незаконных вооруженных формирований.

21 октября в Золотом-5 (Михайловке) брат погибшего мужчины сообщил наблюдателям, что он просил, чтобы тела были изъяты и доставлены в неподконтрольный правительству район.

По состоянию на утро 22 октября не достигнуто соглашение по операции по изъятию тел погибших, несмотря на то, что с тех пор, как было сообщено о взрыве, Миссия приложила усилия для налаживания диалога.