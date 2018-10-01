В Украине ожидается ухудшение погодных условий

В Украине 24-25 октября 2018 года ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"Укравтодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий. В частности, по данным украинских синоптиков, резкая смена погодных условий ожидается 24-25 октября в западных, центральных, северных и местами Харьковской областях. В указанный период ожидаются дожди и мокрый снег.

Водителей просят быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и не превышайте скорость