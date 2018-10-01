С начала ООС из-за обстрелов населенных пунктов на Донбассе погибли 5 гражданских

Командующий объединенных сил Сергей Наев заявил, что с начала проведения операции объединенных сил из-за обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков на Донбассе погибли 5 гражданских лиц.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, Наев провел рабочую встречу с американской делегацией, возглавляемой чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Мари Йованович.

В ходе встречи Наев рассказал о ситуации на Донбассе, отметив, что противник продолжает обстрелы населенных пунктов, в частности, применяя тяжелое вооружение.

"С начала операции объединенных сил зафиксировано 58 обстрелов населенных пунктов и 1 обстрел участка местности, в результате которых погибли 5 гражданских лиц и 10 были ранены", - сообщает пресс-центр ООС.

Кроме того, по словам Наева, за последний месяц на Донбассе возросло количество мирных граждан, которые погибли или были травмированы в результате срабатывания взрывных устройств на неподконтрольной Украине территории.

"Это является следствием пренебрежения российским агрессором любых норм минной безопасности. В результате подрыва на вражеских минах погибли 5 гражданских лиц, трое из которых - дети, еще один мальчик тяжело ранен", - сообщил он.

Наев также добавил, что боевики продолжают активно использовать беспилотники российского производства. Он отметил, что с начала ООС было уничтожено 5 российских беспилотников типа Орлан-10.