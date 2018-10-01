Посол США посетила КПВВ в Станице

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович 22 октября осуществила визит в Луганскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Во время визита Посол посетила КПВВ «Станица Луганская» и встретилась с руководством облгосадминистрации в Северодонецке.

На встрече в облгосадминистрации был рассмотрен ряд проблем жизнедеятельности Луганщины. Так, первый заместитель председателя ЛОГА Сергей Филь отметил важность того, что члены делегации посетили КПВВ «Станица Луганская» и увидели надлежащий уровень комфорта, созданный для граждан украинской властью.

В свою очередь, Мари Йованович отметила, что обращаясь к людям на пункте пропуска с вопросом «что же я могу передать Правительству в Вашингтоне?», В ответ услышала - желание достижения мира.

Одной из самых актуальных проблем для области, как отметил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко, является надежное электроснабжение. Электроподстанцию в Кременной, которая соединит Луганщину с Объединенной энергетической системой Украины, построят только в следующем году.

Поэтому, участники встречи обсудили возможные пути решения сложившейся ситуации вокруг Луганской ТЭС в городе Счастье, которая остается единственным мощным предприятием по выработке электроэнергии в области и имеет запас угля до начала ноября. Это сырье антрацитовой группы оно получало с территории РФ. Сейчас поставки угля прекращены. С подконтрольной украинской власти территории его невозможно обеспечить в необходимом объеме из-за отсутствия железнодорожного сообщения с ТЭС