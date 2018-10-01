Печерский отдел полиции Киева завершил расследование дела о массовых беспорядках, которые устроили бывшие бойцы спецроты МВД "Торнадо" в Киевском следственном изоляторе.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, пишет Левый берег.

22 октября прокурор сообщил восьми подозреваемым и их защитникам о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам уголовного производства.

Четыре человека в том числе бывший командир подразделения Руслан Онищенко, подозреваются по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угрозы правоохранителям), ст. 348 (посягательство на жизнь правоохранителей), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст.14, ст. 393 (подготовка к побегу) Уголовного кодекса.

Еще четырем "торнадовцам" вменяют ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ст. 14 ч. 2 ст. 393 (подготовка к побегу) Уголовного кодекса.

Также завершено расследование в отношении трех сотрудников государственного учреждения "Киевский следственный изолятор". Их обвинят в пособничестве по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти), ч. 4 ст. 345 (угрозы правоохранителям) Уголовного кодекса.

Напомним, 9 августа в Лукьяновском СИЗО "торнадовцы" устроили беспорядки из-за проведения обыска и забаррикадировались в камере. Обыск проводился из-за получения информации о вымогательстве денег у других заключенных.

Спецназовцам пришлось штурмовать камеру. В итоге часть "торнадовцев" вывезли в другие следственные изоляторы на территории Киевской области, а еще несколько были помещены в карцер Лукьяновского СИЗО. В ходе беспорядков пострадал сотрудник СИЗО.