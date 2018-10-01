На Луганщине обнаружили и изъяли 136 взрывоопасных предметов за неделю

С 15 по 21 октября 2018 года пиротехническими расчетами ГСЧС Украины в Луганской области обследовано 14,85 гектар местности. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

В общем обнаружено и изъято 136 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 36 артиллерийских снарядов, семь минометных мин, 91 ручную гранату, один взрыватель и одну единицу другой взрывчатки.

Следует отметить, что с начала года пиротехническими расчетами ГСЧС осуществлено 989 выездов, обследовано 926,86 га территории области, где обнаружено и изъято 6822 единицы взрывоопасных предметов.