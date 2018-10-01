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За сутки в зоне ООС зафиксировано 12 обстрелов

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики за сутки 12 раз открывали огонь по позициям наших войск, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское", - говорится в сообщении.

Опорный пункт ВСУ возле Счастья обстреливался из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов, чаще всего боевики стреляли вблизи Марьинки и Лебединского.

По данным разведки, в течение cуток три оккупанта уничтожены, двое ранены.

23 октября российско-оккупационные войска огонь по нашим позициям пока не открывали.


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