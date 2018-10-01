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В течение дня пророссийские боевики 5 раз обстреливали украинские позиции

Вчера, 18:40 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 22 октября, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает  пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня в течение дня пророссийские боевики 5 раз обстреливали украинские позиции. Вместе с тем, запрещенное Минском вооружение не применялось. Больше всего обстрелов зафиксировано в районе Марьинки. Кроме того, боевики вели огонь по позициям ООС в районе Крымского, Новотроицкого и Лебединского.

"В результате вражеской деятельности ни один военнослужащий из состава объединенных сил сегодня не пострадал", - говорится в сообщении.


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