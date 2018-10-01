В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 22 октября, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, сегодня в течение дня пророссийские боевики 5 раз обстреливали украинские позиции. Вместе с тем, запрещенное Минском вооружение не применялось. Больше всего обстрелов зафиксировано в районе Марьинки. Кроме того, боевики вели огонь по позициям ООС в районе Крымского, Новотроицкого и Лебединского.