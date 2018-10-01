В оккупированном Луганске из-за военного грузовика пострадали двое подростков

В оккупированном Луганске произошло ДТП, в результате которого двое подростков попали в реанимацию. Об этом сообщает группа «Свердловск – ты должен это знать».

«Луганчанин Миша Новиков и свердловчанин Данил Кротов мирно стояли на остановке «кв. Щербакова» в районе 7-го Лутугинского проезда г. Луганска. По ужасной случайности мимо проезжал военный КАМАЗ у которого оторвалось колесо и попало прямо в парней. Обоих ребят с травмами головы увезли в реанимацию», – отмечает источник.

Отмечается, что КамАЗ боевиков «ЛНР» с места происшествия скрылся.