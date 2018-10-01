В ОРЛО задержали чиновницу в рамках «борьбы с коррупцией»

По данным группы "Информационное сопротивление", в ОРЛО оккупационной властью задержана местная "чиновница".

12 октября сотрудниками "следственного управления ГП ЛНР", совместно с "МВД", выявлен факт вымогательства и получения взятки в сумме 10000 рублей РФ и.о. председателя поселкового совета п. Калиново Первомайского района Батырь Ритой Анатольевной.

Она якобы требовала деньги за предоставление в пользование земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Калиновского поселкового совета Первомайского района.

Батырь Р.А. задержана, боевиками изъяты некие вещественные доказательства.