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Луганская область выделила 200 тысяч гривен на помощь Ичне

Сегодня, 16:40 citynews.net.ua | Напечатать

Луганщина выделила 200 тысяч гривен на помощь Ичне, где ранее произошли взрывы на складе с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации от 19 октября 2018 года № 847, на ликвидацию последствий ситуации и оказания материальной помощи пострадавшим от взрывов на складах боеприпасов выделено 200 тысяч грн.

Как известно, что в ночь с 8 на 9 октября произошло ужасное событие – на складах боеприпасов возле Ични в Черниговской области начались взрывы и пожары хранилищ арсенала, где хранились ориентировочно 88 тыс. тонн боеприпасов.


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