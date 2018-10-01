Луганская область выделила 200 тысяч гривен на помощь Ичне

Луганщина выделила 200 тысяч гривен на помощь Ичне, где ранее произошли взрывы на складе с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации от 19 октября 2018 года № 847, на ликвидацию последствий ситуации и оказания материальной помощи пострадавшим от взрывов на складах боеприпасов выделено 200 тысяч грн.

Как известно, что в ночь с 8 на 9 октября произошло ужасное событие – на складах боеприпасов возле Ични в Черниговской области начались взрывы и пожары хранилищ арсенала, где хранились ориентировочно 88 тыс. тонн боеприпасов.