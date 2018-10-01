В Сватовском районе создали вторую ОТГ

В Сватовском районе создана вторая громада – Коломыйчихская ОТГ.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

В состав новой громады вошли Коломыйчихский сельский совет (села Коломыйчиха и Родниковое) и Райгородский сельский совет (села Райгородка, Надия, Новоегоровка, Паталаховка, Сергеевка). Решение об этом принято 2 августа 2018 года на 39-й сессии седьмого созыва Коломыйского сельского совета за №39/1.

Центр громады – село Коломыйчиха.

12 октября 2018 года Центральной избирательной комиссией Украины было вынесено постановление № 156 «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 23 декабря 2018 года».

Согласно приложению 10 к данному постановлению, выборы на пост Коломыйчихского сельского головы Сватовского района Луганской области, то есть председателя Коломыйчихской ОТГ, состоятся 23 декабря 2018 года.