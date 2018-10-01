В Минобороны подтвердили информацию о трех пострадавших военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 21 октября 2018 года, ранения получили трое украинских военных.

Об этом сообщает представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

"Вследствие боевых действий трое украинских военных получили ранения разных степеней. Сейчас наши защитники получают квалифицированную помощь в медицинских учреждениях", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным разведки, вчера на Донбассе были ликвидированы 8 боевиков, еще двое ранены.

Также сообщается, что по состоянию на утро 22 октября на Донбассе было зафиксировано два обстрелы со стороны боевиков, потерь в рядах ООС нет.