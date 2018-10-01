В Донецкой и Луганской областях продолжаются протесты шахтеров

На шахтах Донецкой и Луганской областей продолжаются протесты горняков госшахт, которые требуют выплаты долгов по заработной плате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Так, 24 горняка шахты имени Капустина госпредприятия «Лисичанскуголь» продолжают забастовку под землей. Волынец отметил, что 7 из 33 горняков шахты были вынуждены подняться на поверхность: «Кто по состоянию здоровья, а кто-то – по семейным обстоятельствам».

«Кроме требования выплатить задолженность по зарплате, горняки достаточно настойчиво ставят вопрос отправки в отставку и.о. гендиректора ГП "Лисичанскуголь" Валентина Киселева», – добавил председатель НПГУ.

Волынец отметил, что в это же время шахтерские протесты продолжаются на шахтах «Капитальная» и «Центральная» госпредприятия «Мирноградуголь», «1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь». На шахте имени Котляревского (ГП «Селидовуголь») горняки отказываются приступать к работе с 1 октября.