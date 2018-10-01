В ОБСЕ заявили о глушении беспилотников миссии в зоне ООС

В ОБСЕ заявили о глушении беспилотников миссии в зоне ООССегодня, 12:21
В Специальной монитонирговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили о пяти случаях глушении сигнала беспилотников 18 октября в подконтрольный правительству районах.
Об этом сообщается в отчете миссии.
Отмечается, что наблюдатели временно теряли связь со своим БПЛА дальнего радиуса действия вследствие глушения сигнала возле Иванополья, Покровского, Попасной, Кудряшовки, Приволья, между Предтечино и Клещеевкой, Новотошковским и Трехизбенкой.