В ОБСЕ заявили о глушении беспилотников миссии в зоне ООС

В Специальной монитонирговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили о пяти случаях глушении сигнала беспилотников 18 октября в подконтрольный правительству районах.

Об этом сообщается в отчете миссии.

Отмечается, что наблюдатели временно теряли связь со своим БПЛА дальнего радиуса действия вследствие глушения сигнала возле Иванополья, Покровского, Попасной, Кудряшовки, Приволья, между Предтечино и Клещеевкой, Новотошковским и Трехизбенкой.