В оккупированном поселке Золотое-4 на мине взорвалась семейная пара - погибшие второй день лежат в поле

В оккупированном поселке Золотое-4 на мине взорвалась семейная пара - погибшие второй день лежат в полеСегодня, 12:22
На оккупированной территории Луганской области в поселке Золотое-4 двое местных жителей, муж и жена 1972 и 1973 годов рождения, подорвались на противопехотной мине. Взрыв произошел в районе улицы Вольная.
Уже второй день украинская армия и террористы отказываются производить эвакуацию трупов.
Как сообщают местные жители, они готовы сами вывезти и похоронить тела, но из-за хаотичного минирования территории это может привести к новым жертвам.