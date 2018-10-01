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В оккупированном поселке Золотое-4 на мине взорвалась семейная пара - погибшие второй день лежат в поле

Сегодня, 12:22 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном поселке Золотое-4 на мине взорвалась семейная пара - погибшие второй день лежат в полеНа оккупированной территории Луганской области в поселке Золотое-4 двое местных жителей, муж и жена 1972 и 1973 годов рождения, подорвались на противопехотной мине. Взрыв произошел в районе улицы Вольная.

Уже второй день украинская армия и террористы отказываются производить эвакуацию трупов.

Как сообщают местные жители, они готовы сами вывезти и похоронить тела, но из-за хаотичного минирования территории это может привести к новым жертвам.


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