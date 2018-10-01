Пенсионный фонд Украины уплатил 9 миллионов 328 тысяч гривен судебных сборов по искам, поданным переселенцами Донбасса. За последние два года из-за нарушений прав на получение пенсий в суды было подано около 4 тысяч исков от ВПЛ. Об этом сообщила на презентации в информагентстве «Уніан» правовой аналитик БФ «Право на захист» Анастасия Одинцова.

«Кабмин поясняет, что нормы Постановления 365 позволяют "усилить адресность" и беречь бюджет, но Пенсионный фонд только на оплату судебных сборов по пенсионным делам потратил 9 миллионов 328 тысяч гривен. Это не защита прав и не экономия бюджета, а бессмысленная трата бюджетных средств на судебные дела, которые заранее проигрышны», - отметила Одинцова.

По ее словам, в 90% случаев при рассмотрении дел о приостановке пенсионных выплат переселенцам суд принимает решение в пользу ВПЛ.

Она напомнила, что с мая 2018 года каждый переселенец, которому прекращают выплачивать пенсию может обращаться в суды и его дело будет рассмотрено в сжатые сроки, в упрощенном порядке.

«В прошлом году один из судов Донецкой области подал в Верховный суд дело по поводу приостановки выплаты пенсии переселенцу, с просьбой рассмотреть это дело, как образцовое, чтобы впредь рассматривать такие дела в упрощенном порядке. Верховный суд признал действия Пенсионного фонда по приостановке выплат пенсий ВПЛ – противоправными», - сообщила правозащитница.