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В зоне ООС на взятке разоблачили инспектора Госпогранслужбы

Сегодня, 16:25 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил  в Донецкой области на взятке разоблачили инспектора Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает  пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, на систематических взятках уличили инспектора Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.

"Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров широкого потребления на временно оккупированную территорию Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пограничник за взятку в почти три тысячи гривен позволял пересекать линию столкновения на автомобили без досмотра грузов и контроля документов.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.


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