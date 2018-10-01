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Оккупанты используют при обстрелах позиций ВСУ мобильные огневые группы

Сегодня, 13:17 citynews.net.ua | Напечатать

По оперативным данным группы Информационное сопротивление, характерной особенностью применения противником тяжелого вооружения в последнее время стало использование им так называемых мобильных огневых групп, которые обстреливают позиции украинских войск и населенные пункты вблизи линии разграничения, активно перемещаясь между различными участками линии фронта, часто меняя огневые позиции.

По информации ИС, для этого противник активно использует транспортные средства, прикрывая действия данных групп огневой активностью непосредственно на самой линии фронта со своих стационарных позиций.


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