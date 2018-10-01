Гройсман: В 2019 году медицинские субвенции будут учитывать переселенцев

В следующем году медицинские субвенции будут учитывать переселенцев. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Прошу вас направить приказ Министерству охраны здоровья и Министерству финансов внести в бюджет 2019 года и учесть переселенцев Донецкой и Луганской областей в дотации по Минздраву», – сказал депутат Сергей Шахов, обращаясь к Гройсману.

Премьер-министр ответил: «В 2019 году все субвенции будут учитывать абсолютно четко вынужденных переселенцев».

В проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено выделить 95,8 миллиардов гривен на сферу здравоохранения. По информации Кабмина, это на 10% больше, чем в 2018 году.

Те медучреждения, которые не войдут в реформу в 2019 году, будут финансироваться по принципу медицинской субвенции. Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на специализированную амбулаторную, стационарную и экстренную медицинскую помощь составит 55,5 миллиардов гривен.