» » Турчинов о заявлении Госдумы: Есть только осеннее обострение в головах руководства РФ

Турчинов о заявлении Госдумы: Есть только осеннее обострение в головах руководства РФ

Сегодня, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, в Украине нет ни одного обострения ситуации, на которое ссылаются в своем заявлении российские депутаты. «Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что наше государство выполняет все взятые на себя международные обязательства, и действительно стало авангардом противостояния «на всех возможных фронтах и ​​направлениях» российской агрессии.

«Трусливо прячась за своим ядерным потенциалом, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украины, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам», - сказал он.

По мнению Турчинова, одной из причин очередной волны «стенаний и угроз российской политической элиты является разрушение надежд на возможную победу реваншистских пророссийских сил на президентских и парламентских выборах в Украине».

«Наше государство готово противостоять российской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной», - подытожил Секретарь СНБО Украины.

Напомним, Госдума 18 октября единогласно приняла заявление «Об обострении ситуации в Украине», в которой указывает, что «власть Украины... вступила на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и ​​направлениях». «Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украине запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса», - таков смысл заявления российских депутатов.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:59

На Донбассе в результате обстрела пострадал украинский военный

Сегодня, 12:04

Гройсман: В 2019 году медицинские субвенции будут учитывать переселенцев

Сегодня, 10:50

Турчинов о заявлении Госдумы: Есть только осеннее обострение в головах руководства РФ

Сегодня, 09:55

«ЛНР» вынесла приговор за публикации во «Вконтакте»

Сегодня, 08:59

Боевики за сутки 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Вчера, 17:59

Госдума приняла заявление в связи с «обострением ситуации» в Украине

Вчера, 17:35

Военным в следующем году поднимут минимальную зарплату до 10 тысяч

Вчера, 17:11

Боевики активизировали воздушную разведку

Вчера, 17:08

В зоне ООС на блокпостах задержали 6 человек

Вчера, 16:30

Возле Трехизбенки нашли тайник с боеприпасами

Вчера, 15:52

Гендиректор луганской «Зари» заявил, что не допустит в команду геев

Вчера, 15:30

СНБО: Россия упорно готовится к применению военной силы против Украины

Новости Украины:

Сегодня, 12:54

На Львовщине пьяный мужчина подорвал фонтан гранатой

Сегодня, 12:06

Около 800 человек эвакуировали с поезда "Николаев - Киев" из-за пьяного пассажира

Сегодня, 11:15

В Сумской области во двор депутата сельсовета бросили "коктейли Молотова"

Сегодня, 10:50

Турчинов о заявлении Госдумы: Есть только осеннее обострение в головах руководства РФ

Сегодня, 09:51

Погибший в Украине американский пилот впервые участвовал в учениях за рубежом

Вчера, 18:01

Украина перейдет на "зимнее" время в конце октября

Вчера, 17:40

На КПВВ "Майорское" умер мужчина

Вчера, 17:37

СНБО поручил обеспечить киберзащиту ресурсов ЦИК

Вчера, 17:15

В Киеве взорвалось самодельное устройство

Вчера, 16:41

В Киеве появилась улица Кубанской Украины

Вчера, 16:12

Минирование десяти зданий во Львове оказалось ложным

Вчера, 15:59

Суд разрешил украинским компаниям требовать компенсации за потерю активов в Крыму

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 