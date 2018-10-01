Турчинов о заявлении Госдумы: Есть только осеннее обострение в головах руководства РФ

Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, в Украине нет ни одного обострения ситуации, на которое ссылаются в своем заявлении российские депутаты. «Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что наше государство выполняет все взятые на себя международные обязательства, и действительно стало авангардом противостояния «на всех возможных фронтах и ​​направлениях» российской агрессии.

«Трусливо прячась за своим ядерным потенциалом, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украины, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам», - сказал он.

По мнению Турчинова, одной из причин очередной волны «стенаний и угроз российской политической элиты является разрушение надежд на возможную победу реваншистских пророссийских сил на президентских и парламентских выборах в Украине».

«Наше государство готово противостоять российской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной», - подытожил Секретарь СНБО Украины.

Напомним, Госдума 18 октября единогласно приняла заявление «Об обострении ситуации в Украине», в которой указывает, что «власть Украины... вступила на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и ​​направлениях». «Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украине запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса», - таков смысл заявления российских депутатов.