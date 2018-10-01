«ЛНР» вынесла приговор за публикации во «Вконтакте»

Так называемый суд при группировке «ЛНР» приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы, с испытательным сроком на два года за публикации в соцсети «ВКонтакте», которые посчитал возбуждающими ненависть или вражду.

Как сообщает «генпрокуратура ЛНР», с 9 февраля 2017 года по 9 мая 2018 года мужчина загрузил изображения с комментариями к ним через социальную сеть «ВКонтакте», сохранив на своей странице 16 изображений с комментариями к ним, как утверждается, «содержащие признаки пропаганды нацистской идеологии, в которых содержится призыв к расовой нетерпимости, оправдание и героизация фашизма, восхваление Гитлера».

Подчеркивается, что эти изображения с комментариями «несли в себе оскорбительные и унижающие человеческое достоинство характеристики и оценки людей».