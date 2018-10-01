Боевики за сутки 16 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики за сутки 16 раз обстреляли позиции украинских военных на ДонбассеСегодня, 08:59
Боевики на протяжении прошлых суток, 18 октября,16 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом передает пресс-служба ООС на странице Facebook.
При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.