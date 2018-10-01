Военным в следующем году поднимут минимальную зарплату до 10 тысяч

Украинским военным повысят минимальную заработную плату до уровня 10 тысяч гривен в 2019 году.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала "Прямой", сообщает Укринформ.

"Мы долго с Президентом об этом говорили, решали, как лучше это сделать, и нашли этот баланс, тогда уже минимальная заработная плата будет не менее 10 тысяч гривен для военного, и дальше формула будет меньше для других (Нацгвардия и полиция - ред.), но не меньше 9 тысяч в целом", - сказал Гройсман.

По его словам, в правительстве есть понимание того, что украинские бойцы являются наибольшей ценностью в армии и именно поэтому крайне необходимо обеспечивать их нормальной техникой, оружием, условиями и достойным уровнем заработной платы.