В зоне ООС на блокпостах задержали 6 человек

Шесть человек, которые причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований, задержали правоохранители Объединенных сил на блокпостах на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки правоохранителями Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны 6 человек, причастные к незаконным вооруженным формированиям", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлено 4 факта незаконного обращения с оружием и 17 фактов незаконного оборота наркотических средств.