Гендиректор луганской «Зари» заявил, что не допустит в команду геев

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов заявил, что не допустит участия в команде игроков-геев. Об этом он сказал в интервью Football Hub.

«Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. А потом уже будем дальше... Это для меня неприемлемо, однозначно», — сказал он.

Рафаилов отметил, что категорически выступает против проявления однополых отношений среди мужчин.

«Я против пропаганды этого. Я не призываю никого убивать или сажать людей», — добавил он.

После игры "Зари"в матче Лиги Европы, которая прошла в Манчестере в 2017 году, Рафаилов открыто выступил против геев.