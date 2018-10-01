Гендиректор луганской «Зари» заявил, что не допустит в команду геев

Гендиректор луганской «Зари» заявил, что не допустит в команду геевСегодня, 15:52
Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов заявил, что не допустит участия в команде игроков-геев. Об этом он сказал в интервью Football Hub.
«Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. А потом уже будем дальше... Это для меня неприемлемо, однозначно», — сказал он.
Рафаилов отметил, что категорически выступает против проявления однополых отношений среди мужчин.
«Я против пропаганды этого. Я не призываю никого убивать или сажать людей», — добавил он.
После игры "Зари"в матче Лиги Европы, которая прошла в Манчестере в 2017 году, Рафаилов открыто выступил против геев.