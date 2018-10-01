СНБО: Россия упорно готовится к применению военной силы против Украины

Россия упорно готовится к применению военной силы против Украины, но пока не может этого сделать из-за консолидированной позиции мира, поэтому применяет различные гибридные средства.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в выступлении на X Национальном экспертном форуме в Одессе, организованном Институтом Горшенина, сообщает Укринформ.

"Сейчас отношение Кремля к Украине не как к независимому государству, а как к мятежной провинции, а мятежников следует наказывать. Для этого используется весь арсенал доступных средств. Конечно, "лучшим" из инструментов стала бы армия, авиация и флот. К применению военной силы в России готовятся настойчиво, но пока благодаря консолидированной позиции демократического мира у Москвы связаны руки. Поэтому Кремль применяет различные гибридные средства", - сказал Литвиненко.

Он отметил, что Россия пытается испытать в Украине не только традиционные, но и новые инструменты - от экономической войны и пропаганды и кибератак до политических убийств, диверсий и иной подрывной деятельности.

По словам Литвиненко, показательна ситуация в Азовском море, где, откровенно злоупотребляя положениями международных соглашений, Россия использует их для искусственного осложнения хозяйственной деятельности.

"Причем, целью является не только и не столько украинское судоходство, как общественно-политическая стабильность именно в южных регионах Украины, где в 2014 году было остановлено продвижение "русского мира", - акцентировал заместитель секретаря СНБО.