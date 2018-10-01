В Лисичанске начали выдавать биометрические загранпаспорта

Оформление и выдача биометрических паспортов началась в Центре предоставления административных услуг Лисичанского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отныне жители городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск могут оформлять и получать в центре паспорт гражданина Украины в виде карты и биометрического загранпаспорта.

В центре созданы удобные и доступные условия для получения гражданами и субъектами хозяйствования качественных административных услуг.

Через лисичанский центр предоставляется более 100 видов административных услуг. С начала года граждане и субъекты хозяйствования получили более 61 тысячи административных услуг.