В Минобороны подтвердили информацию о 2 пострадавших военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 17 октября 2018 года, ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, вчера боевики 17 раз обстреливали украинские позиции.

"В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения разных степеней. Наши герои получают квалифицированную медицинскую помощь в военных мобильных госпиталях", - сообщил он.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на утро 18 октября на Донбассе уже зафиксировано 4 обстрела со стороны пророссийских боевиков, все на Донецком направлении, потерь в рядах ООС нет