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МОН пересмотрит школьную программу по истории Украины

Сегодня, 12:20 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство образования и науки создало рабочую группу по доработке программ по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов. Доработанные программы в ноябре будут вынесены на общественное обсуждение.

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки, обнародованном на сайте ведомства.

"Создать рабочую группу по доработке программ по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов учреждений общего среднего образования... Рабочей группе до 1 ноября 2018 года доработать программы по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов заведений общего среднего образования", - говорится в документе.

Доработанные программы будут вынесены на общественное обсуждение до 8 ноября.


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