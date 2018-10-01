МОН пересмотрит школьную программу по истории Украины

Министерство образования и науки создало рабочую группу по доработке программ по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов. Доработанные программы в ноябре будут вынесены на общественное обсуждение.

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки, обнародованном на сайте ведомства.

"Создать рабочую группу по доработке программ по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов учреждений общего среднего образования... Рабочей группе до 1 ноября 2018 года доработать программы по истории Украины для 5-9 классов и 10-11 классов заведений общего среднего образования", - говорится в документе.

Доработанные программы будут вынесены на общественное обсуждение до 8 ноября.