В Раде минутой молчания почтили память погибших в результате стрельбы в Керчи

Память погибших во время трагедии в оккупированной Керчи почтили минутой молчания в Верховной Раде, - сообщает "112 Украина".

"Мы должны вспомнить, что в украинском городе Керчь, который находится под российской оккупацией, произошла страшная беда, кровавая трагедия унесла 20 человеческих жизней, и большинство из них – это дети. Никогда такого не было в украинском Крыму. Безумие "Русского мира" ударило по невинным детям. Это наша боль, это наши дети, и я выражаю соболезнования родным и близким невинных жертв. Коллеги, почтим память погибших детей", - сказал Парубий.

17 октября в политехническом колледже города Керчь произошли взрыв и стрельба, в результате чего погибли, согласно последним данным, 20 человек. По данным российских СМИ, взрыв и стрельбу в колледже устроил один из его учащихся - Владислав Росляков, который потом покончил с собой.