На территории Белокуракинского района прекращен сбыт оружия и боеприпасов

Правоохранителями на территории Белокуракинского района прекращен сбыт военных средств поражения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, сотрудники полиции задержали местного жителя при попытке продажи оружия и боеприпасов. В ходе проведения обысков следователями изъят арсенал оружия и боеприпасов: гранатометы, выстрелы ВОГ, патроны в количестве 1246 штук калибра 5,45мм и 7,62мм, дымовые гранаты, реактивные сигнальные выстрелы. Боеприпасы мужчина хранил в заброшенном доме, расположенном в одном из сел района.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана в отношении него мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.

За сбыт оружия мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.