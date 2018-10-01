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В Краматорске после реконструкции открыли здание Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы

Вчера, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал  находится с рабочей поездкой по подразделениям на востоке Украины, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил. Сегодня  он вместе с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым и главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Александром Куцем открыли реконструированное здание регионального управления Госпогранслужбы.

"С сегодняшнего дня Донецко-Луганское региональное управление будет осуществлять свою служебно-боевую деятельность в реконструированном здании управления, где созданы все условия и есть необходимая инфраструктура", - отметил глава ГПСУ.

Петр Цигикал также поздравил пограничников Донецко-Луганского регионального управления и Лисичанского отряда с годовщиной создания и вручил боевые знамена.

Пограничники Донецко-Луганского регионального управления с начала года на линии разграничения оформили почти 10,8 млн. граждан и 1,5 миллиона транспортных средств.

«Пограничниками выявлено 742 чужих, поддельных и недействительных документов, в 60 случаях выявлялись оружие, взрывчатка и боеприпасы, задержано более 150 кг наркотических веществ, прекращено 438 случаев перемещения контрабандных товаров на общую сумму почти 35 млн гривен», - отметил Цигикал.


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