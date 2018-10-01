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В Украине построят 136 подземных хранилищ для хранения боеприпасов

Сегодня, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине должно быть построено более 136 подземных хранилищ для хранения боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак по итогам отчета в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады, сообщает РБК-Украина.

По его словам, для системного решения проблемы с взрывами на артскладах необходимо строить закрытые хранилища подземного типа.

"То, что мы сегодня обсудили: для того, чтобы решить проблему системно - надо строить закрытое хранилище подземного типа. Это то, что мы начали делать. Первый этап на одном арсенале мы строим 8 таких хранилищ, которые выдерживают очень серьезные нагрузки. На один метр - 5 тонн взрывчатки. В целом таких хранилищ будет 136. Сейчас комитет принял решение о необходимости выделения дополнительного финансового ресурса и строительства дополнительных еще хранилищ. Но они будут не такие мощные, и, надеемся, они будут строиться быстрее", - сообщил Полторак.

Он отметил, что программа строительства рассчитана на 4 года.

"Если говорить о хранилищах, которые мы сейчас строим уже. Та программа рассчитана на 4 года - 136 хранилищ, огромные хранилища. Мы строим их уже. На комитете предложено построить хранилища легкого типа. Они будут менее защищенными, и время на их строительство будет меньше. Стоить они будут меньше. Сколько времени - надо посчитать", - добавил глава Минобороны.

Полторак отметил, что строительство хранилищ будет зависеть и от способности застройщиков.

"К сожалению, то, что нам предлагают, когда проводим торги - это одно дело. А потом сталкиваемся с проблемами относительно возможностей застройщиков выполнять обязательства. То есть, это проблема комплексная. Мы и на правительстве ее рассмотрим и примем решение для ее улучшения", - добавил министр.


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