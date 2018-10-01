Пограничники усилили безопасность на админгранице с Крымом из-за теракта в Керчи

Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на административной границе с оккупированным Крымом из-за теракта в Керчи. Об этом сообщает МВД в Facebook.

Сообщается, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер, направленных на усиление безопасности на границе. В частности, меры безопасности касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, пересекающих админграницу.

Кроме того, отмечается, что основное внимание персонала, несущего службу в контрольных пунктах, акцентировано на разоблачении и недопущении перемещения запрещенных предметов. В службу привлечены служебные собаки, натренированные на поиск оружия и взрывчатки.

Также осуществлено усиление нарядов и военного наблюдения, организовано взаимодействие с правоохранительными органами. Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать ситуацию.